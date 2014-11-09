Каталонцы выскажут позицию о независимости, несмотря на запрет властей

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В воскресенье в Каталонии состоится опрос населения о независимости автономии, который не будет иметь никаких юридических последствий, а станет своеобразным опросом общественного мнения. Власти Испании и ряд политических сил Каталонии считают, тем не менее, голосование 9 ноября незаконным и призывают жителей не приходить на участки. Жителям автономии предстоит ответить на два вопроса — "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала государством?" и "Если да, то хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством?".

Изначально власти Каталонии собирались проводить референдум о независимости, и даже приняли специальный закон, в соответствии с которым они могли это сделать, а глава местного правительства Артур Мас подписал указ о проведении референдума 9 ноября. Однако после того как правительство Испании оспорило эти документы в Конституционном суде, а тот принял их к рассмотрению, от этой идеи пришлось отказаться, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Впрочем, и объявление каталонских властей о том, что голосование 9 ноября будет носить лишь консультативный характер (или как говорят сторонники проведения опроса, будет представлять собой "процесс гражданского участия", право на который прописано в основном законе), не помогло властям Каталонии избежать нового судебного иска от правительства. Второй иск КС также принял к рассмотрению, что автоматически как минимум на пять месяцев блокирует проведение опроса.

Каталонские власти этому решению вновь не подчинились, направив ответный иск в Верховный суд, где он уже отклонен, и в КС. Артур Мас заявляет, что поскольку никаких юридических последствий опрос иметь не будет, то и запретить гражданам просто выразить свое мнение ни одно правительство не может. Тем более, что, по его мнению, центральное правительство само нарушило основной закон, в котором прописаны "права граждан на участие, на свободу выражения мнения и идеологическую свободу".