Каталонцы Франции готовы предоставить убежище Пучдемону

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Две каталонские ассоциации во Франции выразили готовность принять у себя Карлеса Пучдемона, отстраненного от власти главу Каталонии и членов его правительства, если те будут спасаться от возможного тюремного заключения. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, глава комитета за самоопределение Северной Каталонии Робер Касановас готов предоставить в распоряжение Пучдемона и его семьи свою виллу в городе Теза.

На прошлой неделе правительство Испании приняло решение распустить парламент Каталонии и отстранить от должности Пучдемона. В регионе вводится прямое управление Мадрида. Парламентские выборы пройдут в Каталонии 21 декабря.

При этом, испанское руководство заявило, что не будет протестовать против участия в региональных выборах в Каталонии Пучдемона.