​Кастро потребовал от США возмещения многомиллионных убытков

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты должны возместить Кубе многомиллионные убытки, понесенные островом вследствие американской политики.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом напомнил исторический лидер кубинской революции Фидель Кастро.

США "должны компенсировать Кубе ущерб, оцениваемый в многие миллионы долларов". Это многократно "неопровержимыми аргументами и данными показывала наша страна во время своих выступлений в Организации Объединенных Наций", подчеркнул Кастро в статье "Реальность и мечты", опубликованной в кубинских СМИ.

Куба "никогда не прекратит борьбу за мир и благосостояние всех людей независимо от цвета кожи и страны происхождения каждого жителя планеты", отметил основатель единственного в Западном полушарии социалистического государства в день своего 89-летия и накануне визита в Гавану госсекретаря США Джона Керри. Кастро пожелал всем гражданам "равных прав на здравоохранение, образование, труд, питание, безопасность, культуру, науку и благополучие".

В статье Фидель Кастро не упоминает нового этапа отношений с Вашингтоном и визита Керри на Кубу. Тем не менее, он указывает, что после Второй мировой войны и атомной бомбардировки Японии США стали страной "наибольших богатств на Земле на фоне разрушенного мира, полного смертей, раненых и голодающих".