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Кассационный суд во Франции аннулировал ордер на арест Асада

Кассационный суд во Франции аннулировал ордер на арест Асада Кассационной суд Франции аннулировал ордер на арест экс-президента Сирии Башара Асада.
Другие страны
25 июля 2025 г. 17:45
Кассационный суд во Франции аннулировал ордер на арест Асада
RIA Novosti

Кассационной суд Франции аннулировал ордер на арест экс-президента Сирии Башара Асада.

Как передает Report, об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на заявление председателя суда Франции Кристофа Сулара.

"Суд постановил, что никакие исключения не могут отменить личный иммунитет главы государства", - сказал он.

При этом он отметил, что поскольку Асад больше не является президентом, "в отношении него были выданы или могут быть выданы новые ордера на арест", поэтому судебное расследование в отношении него может быть продолжено.

Франция выдала первый международный ордер на арест Асада в ноябре 2023 года по обвинению в причастности к химической атаке в 2013 году.

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