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Кассационный суд Франции высказался за процесс над министром юстиции

Кассационный суд Франции высказался за процесс над министром юстиции Кассационный суд Франции высказался за проведение процесса над министром юстиции Эриком Дюпон-Моретти, подозреваемым в злоупотреблении служебным положением.
Другие страны
28 июля 2023 г. 17:15
Кассационный суд Франции высказался за процесс над министром юстиции

Кассационный суд Франции высказался за проведение процесса над министром юстиции Эриком Дюпон-Моретти, подозреваемым в злоупотреблении служебным положением.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Глава Минюста подозревается в использовании своего министерского статуса "для сведения счетов с судьями, с которыми он конфликтовал в бытность адвокатом".

Защита министра настаивала на закрытии дела. Однако Кассационный суд отклонил это ходатайство. Теперь Дюпон-Моретти предстанет перед Судом Республики, который правомочен рассматривать жалобы против высших должностных лиц.

Это первый случай в истории Пятой Республики, когда обвинения выдвигаются против действующего министра юстиции.

До назначения в июле 2020 года на пост главы Минюста Дюпон-Моретти был адвокатом. Он установил рекорд французского правосудия, выиграв в судах около 150 дел своих подзащитных.

В ходе своей деятельности он неоднократно вступал в конфликт с судьями, позволял себе резкие высказывания в их отношении в СМИ. В частности, он, будучи адвокатом, подал иск против нескольких судей, обвиняя их в неправомерных действиях по нескольким рассматривавшимся делам. Перейдя на главный пост в Минюсте, он отозвал свой иск, но затем инициировал административное расследование против нескольких судей.

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