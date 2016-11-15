Кассационный суд Египта отменил смертный приговор экс-президенту Мурси

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Кассационный суд Египта удовлетворил во вторник апелляцию бывшего президента Мухаммеда Мурси и ряда руководителей запрещенной в стране радикально-исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" на смертный приговор по уголовному делу о побеге из тюрьмы в январе 2011 года и участии в массовых беспорядках, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Суд высшей инстанции постановил отменить вердикт и передать дело на повторное рассмотрение.

Жалоба на вынесенный в прошлом году приговор была подана от имени 27 представителей руководства радикалов, осужденных на казнь или пожизненное заключение по этому делу. В октябре прокуратура Кассационного суда рекомендовала отменить вердикт в отношении Мурси.