 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Кассационный суд Египта отменил смертный приговор экс-президенту Мурси

    Кассационный суд Египта удовлетворил во вторник апелляцию бывшего президента Мухаммеда Мурси

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Кассационный суд Египта удовлетворил во вторник апелляцию бывшего президента Мухаммеда Мурси и ряда руководителей запрещенной в стране радикально-исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" на смертный приговор по уголовному делу о побеге из тюрьмы в январе 2011 года и участии в массовых беспорядках, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Суд высшей инстанции постановил отменить вердикт и передать дело на повторное рассмотрение.

    Жалоба на вынесенный в прошлом году приговор была подана от имени 27 представителей руководства радикалов, осужденных на казнь или пожизненное заключение по этому делу. В октябре прокуратура Кассационного суда рекомендовала отменить вердикт в отношении Мурси.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi