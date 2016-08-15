​Каспийская флотилия России проводит артиллерийские учения

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Корабли Каспийской флотилии вышли в море из Астрахани и Махачкалы на учения с артиллерийскими стрельбами, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"К учениям привлечены две корабельные бригады флотского объединения в составе ракетных кораблей "Дагестан" и "Татарстан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Град Свияжск", "Великий Устюг", "Волгодонск", "Махачкала", базовых и рейдовых тральщиков, а также приданных судов обеспечения", - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Всего в морских маневрах задействовано более 20 кораблей, катеров и судов флотилии.

Их экипажи проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям. "Одним из эпизодов учений станет проведение боя ракетных кораблей с надводными кораблями условного противника с участием авиации Южного военного округа", - рассказали в пресс-службе округа.