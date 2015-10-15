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    Картер: США будут проводить операции в Афганистане в отдельных случаях

    Министр обороны США подчеркнул, что Америка сосредоточится на подготовке бойцов афганской армии.

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ США будут проводить боевые операции в Афганистане только в отдельных случаях, сосредоточившись на подготовке бойцов афганской армии, заявил министр обороны Эштон Картер.

    "Боевые операции окончены. Наша ежедневная миссия — подготовка, помощь и консультирование (военнослужащих Афганистана) и борьба с терроризмом", — заявил Картер на пресс-конференции.

    По его словам, боевые операции США возможны для защиты своих военнослужащих, а также в рамках контртеррористических операций, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

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