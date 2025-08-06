Кароль Навроцкий официально вступил в должность президента Польши

Кароль Навроцкий официально вступил в должность президента Польши

Кароль Навроцкий официально вступил в должность президента Польши.

Как передает Report со ссылкой на польские СМИ, церемония инаугурации прошла 6 августа в зале пленарных заседаний Сейма - нижней палаты парламента.

В соответствии с Конституцией, Навроцкий принес присягу перед Национальным собранием, в которое входят депутаты обеих палат - Сейма и Сената.

Спикер Сейма Шимон Холовня, ответственный за организацию мероприятия, официально подтвердил вступление Навроцкого в должность главы государства.

Традиционно в церемонии инаугурации участвуют депутаты и сенаторы, представители правительства, включая премьер-министра Дональда Туска, а также представители духовенства, вооруженных сил и дипломатического корпуса.