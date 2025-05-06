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Карни заявил Трампу, что Канада не продается

Карни заявил Трампу, что Канада не продается Премьер-министр Канады Марк Карни в ходе встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом заявил, что его страна не продается.
Другие страны
6 мая 2025 г. 22:26
Карни заявил Трампу, что Канада не продается

Премьер-министр Канады Марк Карни в ходе встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом заявил, что его страна не продается.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, так он прокомментировал неоднократные заявления Трампа о том, что он хочет присоединить Канаду к США.

"Как вы знаете из сферы [продажи] недвижимости, есть такие места, которые никогда не продаются", - сказал Карни.

Американский президент в свою очередь заметил, что сейчас не собирается обсуждать с премьер-министром эту тему, но подчеркнул, что такое развитие событий "дало бы [соседней стране] массу преимуществ". Трамп затем добавил: "Никогда не говори никогда".

Отметим, что американский лидер неоднократно выражал мнение, согласно которому многие жители Канады выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Он полагает, что такое объединение принесет Канаде экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз, которые, по утверждению Трампа, исходят, в частности, от России и Китая. Карни неоднократно заявлял, что его страна никогда и ни в какой форме не войдет в состав США.

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Версия на азербайджанском языке Mark Karni: Kanada satılmır, heç vaxt satılmayacaq

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