Карни обсудил с Трампом торговые отношения Канады и США

Премьер-министр Канады Марк Карни обсудил в четверг с президентом США Дональдом Трампом широкий круг вопросов, включая торговые отношения и переговоры по мирному урегулирования российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил офис канадского премьера.

"Лидеры обсудили текущие торговые вызовы, возможности и общие приоритеты в новых отношениях между Канадой и США в сферах экономики и безопасности. Лидеры также обсудили, как развить лидерство президента для поддержки долгосрочного мира и безопасности для Украины и Европы", - говорится в заявлении офиса.

Также Трамп и Карни условились снова поговорить в ближайшее время.