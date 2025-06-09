Карни: Менее половины техники армии и кораблей флота Канады боеспособны

Менее половины военной техники в канадских сухопутных войсках, как и менее половины кораблей канадского флота, находятся в боеспособном состоянии.

Менее половины военной техники в канадских сухопутных войсках, как и менее половины кораблей канадского флота, находятся в боеспособном состоянии.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил журналистам премьер-министр Марк Карни во время посещения Торонто.

"Меньше половины нашего морского флота и наземной (военной) техники находится в рабочем состоянии", - сказал глава правительства. В качестве примера он указал, что только одна из четырех канадских подводных лодок "пригодна для выхода в море".

По словам канадского премьера, в 2025 году власти увеличат расходы на оборону с 1,4% до 2% ВВП - минимальная планка среди стран-членов НАТО.

Карни заявил, что его правительство намерено в ближайшие годы "восстановить и перевооружить канадские вооруженные силы". По его словам, этих целей он намерен достичь в том числе через "укрепление канадской военной промышленности и диверсификацию оборонного партнерства" Оттавы.

Он пообещал повысить зарплаты военнослужащим и закупить новые подводные лодки, самолеты, корабли, боевые машины и артиллерию.