Карни: Лидеры G7 поддержали усилия Трампа по мирному урегулированию в Украине

Лидеры стран - участниц Группы семи (G7) поддержали усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта.

Лидеры стран - участниц Группы семи (G7) поддержали усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении председателя саммита "семерки", канадского премьер-министра Марка Карни.

"Лидеры G7 выразили поддержку усилиям президента Трампа по достижению справедливого и продолжительного мира в Украине", - говорится в нем.

Вместе с тем в заявлении отмечается, что лидеры G7 хотят усилить давление на Россию, в том числе за счет финансовых санкций.

Ранее сообщалось, что из-за возражений США "семерка" не согласовала заявление по Украине. Вместо этого Карни выпустил отдельное заявление в качестве председателя саммита.

На сайте организаторов G7 отмечается, что стороны согласовали и подписали шесть совместных заявлений. Речь идет о заявлениях, касающихся редкоземельных металлов, искусственного интеллекта, квантовых вычислений, незаконной миграции, борьбы с лесными пожарами и транснациональных репрессий.