Экс-глава Renault - Nissan впервые прибыл в суд, чтобы заслушать причины ареста

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон во вторник впервые прибыл в Токийский окружной суд, чтобы лично заслушать причины своего нахождения под стражей с конца ноября прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

После того, как Гон заслушает эту информацию, он сделает 10-минутное заявление на английском языке, в котором объяснит свою позицию по поводу ареста. Как ожидается, он должен отвергнуть все обвинения, а также указать на то, что не причинил Nissan никаких потерь. Запрос на проведение судебного слушания был подан адвокатами Гона 4 января. Суд обязан был удовлетворить его в течение пяти дней.

Ранее срок нахождения экс-главы альянса под стражей был продлен до 11 января включительно. Вместе с тем 25 декабря бывший член совета директоров Nissan, один из ближайших соратников Гона Грег Келли был отпущен под залог в размере 70 млн иен (около $636 тыс.).

Карлос Гон и Грег Келли находятся в Токийской тюрьме с 19 ноября, когда они были арестованы по подозрению в нарушении японского финансового законодательства.

10 декабря они были повторно арестованы, уже в заключении, по новому подозрению в том, что скрыли также вознаграждение в размере 4,2 млрд иен ($37 млн), выделенное Гону в период 2015-2017 годов. Оба свою вину не признают.