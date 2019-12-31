​Карлос Гон покинул Японию без разрешения

Находившийся под домашним арестом в Токио бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi ("Рено - Ниссан - Мицубиси") Карлос Гон выехал из страны без разрешения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили правоохранительные органы.

По данным источника в национальной иммиграционной службе, имя "Карлос Гон" не значится в списке выехавших из Японии в последние дни. "Сейчас проверяется версия о том, что он выехал под чужим именем".

В Токийском окружном суде подтвердили, что условия домашнего ареста Гону не изменялись и разрешения на выезд из Японии он не получал.

Ранее один из японских адвокатов Карлоса Гона заявил, что ничего не знает о выезде своего клиента из страны.