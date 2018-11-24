Карлос Гон должен был получить свыше 70 млн долларов от Nissan после ухода из компании

© Auto Evolution https://report.az/storage/news/0a71cac9a3a602059c36c8ffe0b8616a/904743e1-cf44-442c-a11c-44a1fd0c0e92_292.jpg

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Бывший глава японского автоконцерна Nissan Карлос Гон должен был получить около 8 млрд иен (70,8 млн долларов) после ухода из компании в качестве дополнительного выходного пособия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили источники, близкие к расследованию его дела.

Именно такая сумма и составляет разницу между официальным доходом Гона на посту главы совета директоров корпорации, указанным в декларации, и реальным, который, как считает следствие, он скрывал. Согласно японскому законодательству, в документах о доходах необходимо указывать и размер выходного пособия, даже если оно будет выплачено после ухода из компании. В случае с Гоном эта сумма ежегодно увеличивалась примерно на 1 млрд иен (8,8 млн. долларов).

Отмечается, что до 2010 года Гон получал в Nissan около 2 млрд иен в год (17,7 млн долларов). Однако затем в компании было введено требование открыто публиковать доходы топ-менеджеров, если они превышают 100 млн иен в год (885 тыс. долларов). После 2010 года Гон указывал в качестве своего вознаграждения в Nissan около 1 млрд иен, чтобы, как предполагается, не вызывать критики в свой адрес по поводу завышенной зарплаты. Однако фактически, как считает следствие, доход не менялся, просто половина его должна была быть выплачена в качестве дополнения к выходному пособию, что также было необходимо указывать в финансовой декларации.