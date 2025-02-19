О нас

Карло Анчелотти: Я устал играть против Хосепе Гвардиолы

Карло Анчелотти: Я устал играть против Хосепе Гвардиолы Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о испанском наставнике "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле в преддверии ответного стыкового матча Лиги чемпионов с "горожанами".
Другие страны
19 февраля 2025 г. 06:57
Карло Анчелотти: Я устал играть против Хосепе Гвардиолы

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о испанском наставнике "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле в преддверии ответного стыкового матча Лиги чемпионов с "горожанами".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Eurosport.

"Я устал видеть напротив себя Гвардиолу. Я по-прежнему считаю его фантастическим тренером, но мне надоело играть против него. Однако за ним всегда приятно наблюдать", - заявил он.

Напомним, первый матч между командами закончился домашним поражением подопечных Гвардиолы со счетом 2:3. Ответная встреча пройдёт сегодня, 19 февраля, и начнется в 00:00 по бакинскому времени.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Стеф Горис: Наши инициативы поддерживают дипмиссии Азербайджана и Бельгии в Брюсселе и в Баку
Стеф Горис: Наши инициативы поддерживают дипмиссии Азербайджана и Бельгии в Брюсселе и в Баку
19 февраля 2025 г. 08:10
Глава Belgazercom: Наша цель - расширить присутствие бельгийских компаний в Азербайджане
Глава Belgazercom: Наша цель - расширить присутствие бельгийских компаний в Азербайджане
19 февраля 2025 г. 07:00
Эксперт: Геополитика доказывает - Транскаспийский маршрут экспорта нефти для Казахстана необходим
Эксперт: Геополитика доказывает - Транскаспийский маршрут экспорта нефти для Казахстана необходим
18 февраля 2025 г. 12:48
В Азербайджане назван объем производства электроэнергии из ВИЭ в январе
В Азербайджане назван объем производства электроэнергии из ВИЭ в январе
18 февраля 2025 г. 09:16
В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
14 февраля 2025 г. 10:36
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
13 февраля 2025 г. 15:24
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
10 февраля 2025 г. 13:00
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi