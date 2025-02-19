Карло Анчелотти: Я устал играть против Хосепе Гвардиолы

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о испанском наставнике "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле в преддверии ответного стыкового матча Лиги чемпионов с "горожанами".

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о испанском наставнике "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле в преддверии ответного стыкового матча Лиги чемпионов с "горожанами".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Eurosport.

"Я устал видеть напротив себя Гвардиолу. Я по-прежнему считаю его фантастическим тренером, но мне надоело играть против него. Однако за ним всегда приятно наблюдать", - заявил он.

Напомним, первый матч между командами закончился домашним поражением подопечных Гвардиолы со счетом 2:3. Ответная встреча пройдёт сегодня, 19 февраля, и начнется в 00:00 по бакинскому времени.