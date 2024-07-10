Карле Бруни предъявили обвинение по делу о финансировании кампании Саркози 2007 года

Жене бывшего президента Франции (2007-2012) Николя Саркози Карле Бруни предъявлено обвинение по делу о возможном финансировании его избирательной кампании ливийскими властями в 2007 году.

Жене бывшего президента Франции (2007-2012) Николя Саркози Карле Бруни предъявлено обвинение по делу о возможном финансировании его избирательной кампании ливийскими властями в 2007 году.

Как передает Report , об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на судебный источник.

По его данным, Бруни обвиняется в сокрытии факта подкупа свидетеля и в участии в преступном сообществе с целью совершения мошеннических действий.

Свидетелем является бизнесмен Зияд Такиеддин, который сначала дал показания против Саркози в рамках этого дела, а потом изменил их. Следователи пришли к выводу, что отказ от прежних показаний мог быть коррупционной операцией, спланированной близкими к Саркози лицами.

Жена бывшего главы государства "помещена под судебный надзор, ей запрещено вступать в контакт с любым фигурантом дела, за исключением Николя Саркози", уточнил источник.

Впервые о финансировании кампании Саркози заявил в марте 2011 года сын покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам. Агентство журналистских расследований Mediapart в 2012 году опубликовало серию материалов, где утверждалось, будто французский политик получил от Каддафи €50 млн на избирательные нужды. Посредником выступал Такиеддин.

Бывший президент все обвинения отрицает. Прокуратура обвиняет бывшего главу государства в "нелегальном финансировании избирательной кампании", "пассивной коррупции" и "сокрытии хищения государственных средств". Подобные правонарушения караются лишением свободы на срок до 10 лет.