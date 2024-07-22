Карлайл Корбин: Франция должна выплатить компенсации за последствия ядерных испытаний в Полинезии

Во Французской Полинезии более 30 лет проводятся ядерные испытания.

Во Французской Полинезии более 30 лет проводятся ядерные испытания.

Как передает корреспондент Report из города Шуша, об этом говорится в докладе ведущего эксперта ООН, гражданина США доктора Карлайла Корбина под названием "Эволюция французского колониализма: политическое и конституционное исследование", представленном в рамках II Глобального медиафорума.

Эксперт подчеркнул, что эти испытания наносят ущерб экологии и негативно влияют на здоровье местных жителей.

"Все это делает необходимым выплату компенсации со стороны Франции. Однако французские власти категорически отказываются от этого", - сказал К.Корбин.