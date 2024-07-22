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Карлайл Корбин: Франция должна выплатить компенсации за последствия ядерных испытаний в Полинезии

Карлайл Корбин: Франция должна выплатить компенсации за последствия ядерных испытаний в Полинезии Во Французской Полинезии более 30 лет проводятся ядерные испытания.
Другие страны
22 июля 2024 г. 11:27
Карлайл Корбин: Франция должна выплатить компенсации за последствия ядерных испытаний в Полинезии

Во Французской Полинезии более 30 лет проводятся ядерные испытания.

Как передает корреспондент Report из города Шуша, об этом говорится в докладе ведущего эксперта ООН, гражданина США доктора Карлайла Корбина под названием "Эволюция французского колониализма: политическое и конституционное исследование", представленном в рамках II Глобального медиафорума.

Эксперт подчеркнул, что эти испытания наносят ущерб экологии и негативно влияют на здоровье местных жителей.

"Все это делает необходимым выплату компенсации со стороны Франции. Однако французские власти категорически отказываются от этого", - сказал К.Корбин.

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Версия на английском языке Carlyle Corbin: France must pay compensation for nuclear tests in Polynesia
Версия на азербайджанском языке Karlayl Korbin: Fransa Polineziyadakı nüvə sınaqlarına görə kompensasiya verməlidir

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