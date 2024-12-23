Карл III записал обращение на Рождество из часовни бывшей больницы

Король Великобритании Карл III обратится с рождественским обращением к нации из часовни при бывшей больнице, что стало отходом от обычной практики.

Король Великобритании Карл III обратится с рождественским обращением к нации из часовни при бывшей больнице, что стало отходом от обычной практики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News.

По его информации, Карл III записал видео в небольшой часовне в центральном лондонском районе Фицровия. Ранее она предназначалась для сотрудников и пациентов ныне снесенной Мидлсекской больницы, а сейчас используется не для служения, но как центр общественной жизни.

Как подчеркивает телеканал, речь идет о довольно необычном ходе, так как традиционно британские монархи выбирают для подобных целей объекты с королевским статусом - Букингемский дворец, Виндзорский замок или поместье Сандрингем в графстве Норфолк. При этом Sky News не считает удивительным выбор Карла III, учитывая все события последнего года, когда курсы лечения от рака прошел как сам глава государства, так и его невестка - супруга наследника престола принца Уильяма принцесса Кейт (Миддлтон).

В первый раз на Рождество к стране обратился по радио в 1932 году прадедушка Карла III - король Георг V. В 1952 году эту традицию продолжила его внучка - королева Елизавета II. В 1957 году она впервые пожелала счастливого Рождества подданным в видеоформате, причем в прямом эфире. С 1960 года обращения стали записываться заранее. Сделано это было для того, чтобы можно было отправить пленки во все страны Содружества.