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Карл III выставил принца Эндрю из Букингемского дворца из-за скандала

Карл III выставил принца Эндрю из Букингемского дворца из-за скандала Король Великобритании Карл III выставил из Букингемского дворца своего младшего брата принца Эндрю из-за обвинений в сексуальном насилии со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре.
Другие страны
24 декабря 2022 г. 14:59
Карл III выставил принца Эндрю из Букингемского дворца из-за скандала

Король Великобритании Карл III выставил из Букингемского дворца своего младшего брата принца Эндрю из-за обвинений в сексуальном насилии со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре.

Как передает Report, об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

"Любое присутствие [принца Эндрю] во дворце официально окончено. Король [Карл III] ясно дал это понять. Он не выполняет королевские обязанности. Он сам по себе", - цитируют издание слова инсайдера.

Несмотря на это, принц Эндрю планирует отметить Рождество вместе с другими членами королевской семьи в Сандрингемском дворце. Ожидается, что на празднике также будут присутствовать его бывшая супруга Сара Фергюсон, а также их дочери Беатрис и Евгения с мужьями и детьми.

Отмечается, что в декабре МИД Великобритании лишило принца Эндрю круглосуточной вооруженной охраны, за которую британская казна ежегодно платила 3 млн фунтов. Королевский двор взял на себя оплату счета.

Принц Эндрю был лишен королевских титулов и обязанностей в мае 2020 года после того, как стали известны его близкие отношения с Джеффри Эпштейном, обвиненном в сексуальном насилии над несовершеннолетними. На члена королевской семьи подала в суд правозащитница Вирджиния Джуффре, которая обвинила его в домогательствах. Сын Елизаветы II выплатил ей 12 млн евро в качестве компенсации.

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