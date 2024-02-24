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Карл III высказался за необходимость продолжать поддержку Украины

Карл III высказался за необходимость продолжать поддержку Украины Король Великобритании Карл III высказался в пользу дальнейшего оказания поддержки Украине в войне с Россией.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 18:09
Карл III высказался за необходимость продолжать поддержку Украины

Король Великобритании Карл III высказался в пользу дальнейшего оказания поддержки Украине в войне с Россией.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении монарха, распространенном Букингемским дворцом в связи со второй годовщиной начала конфликта.

"Меня по-прежнему крайне воодушевляет тот факт, что Соединенное Королевство и наши союзники находятся на переднем крае международных усилий, направленных на оказание поддержки Украине в час нужды и великих страданий. Я всем сердцем с теми, кого коснулось произошедшее, думаю о них и вспоминаю в своих молитвах", - отметил король.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что Евросоюз намерен в марте выплатить первые 4,5 млрд евро Украине по новой программе помощи в 50 млрд евро, которая была утверждена Брюсселем 1 февраля.

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