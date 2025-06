Король Великобритании Карл III встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию канцелярии королевской семьи в соцсети Х.

"Сегодня король приветствовал президента Украины Владимира Зеленского в Виндзорском замке во время обеда", - отмечается в публикации.