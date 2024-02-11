Карл III впервые появился на публике после объявления о болезни

Король Великобритании Карл III впервые появился на публике после того, как 5 февраля Букингемский дворец объявил, что у монарха диагностирован рак.

Король Великобритании Карл III впервые появился на публике после того, как 5 февраля Букингемский дворец объявил, что у монарха диагностирован рак.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в воскресенье утром Его Величество посетил службу в приходской церкви святой Марии Магдалины, расположенной на территории королевского поместья Сандрингем в графстве Норфолк.

На кадрах, которые демонстрируют основные британские телеканалы, видно, как 75-летний король в сопровождении королевы Камиллы идет к церкви, легко опираясь на зонт-трость, машет приветствующим его людям и за руку здоровается с каноником Полом Уильямсом.

О том, какой именно вид рака выявлен у Его Величества, не сообщается, однако, по данным британских СМИ, речь не идет о раке простаты, из-за увеличения которой король в январе был госпитализирован и перенес операцию. Указывалось, что при проведении процедуры был выявлен еще один повод для беспокойства, а анализы подтвердили, что монарх страдает онкологическим заболеванием.

Ранее в Букингемском дворце отметили, что хотя на время амбулаторного лечения врачи рекомендовали королю воздержаться от исполнения публичных обязанностей, он продолжает заниматься государственными делами и работает с бумагами. Он также продолжит еженедельно общаться с главой британского правительства Риши Сунаком, однако это будут не личные аудиенции, а телефонные беседы. Сейчас монарх находится в Сандрингеме.