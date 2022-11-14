Карл III впервые отмечает день рождения в качестве монарха

Король Великобритании Карл III отмечает в понедельник 74-летие, впервые в качестве монарха. Король отметит день рождения в кругу семьи, никаких официальных мероприятий не запланировано.

Король Великобритании Карл III отмечает в понедельник 74-летие, впервые в качестве монарха. Король отметит день рождения в кругу семьи, никаких официальных мероприятий не запланировано.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает вещательная корпорация BBC.

В Лондоне в его честь прозвучат артиллерийские салюты, а кавалерийский оркестр исполнит Happy birthday во время церемонии смены караула в Букингемском дворце.

По давней традиции британские монархи отмечают день рождения два раза в год. Официальный пышно празднуется летом, а не совпадающий с ним календарный - в кругу семьи и с минимумом церемоний. Обычай праздновать день рождения дважды был заложен Георгом II (1683-1760), который, как и нынешний король, родился в ноябре, но под конец жизни решил, что торжества по случаю его именин должны проходить в летнюю, а не осеннюю английскую погоду.

В 2018 году, будучи еще наследником престола, нынешний король также устроил два празднования своего 70-летия - в мае и ноябре.

Карл III стал новым монархом Соединенного Королевства после того, как его мать Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет. Она правила дольше всех в британской истории - 70 лет и 7 месяцев.