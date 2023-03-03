Карл III в конце марта совершит первый государственный визит во Францию

Король Великобритании Карл III прибудет 26 марта во Францию с первым государственным визитом с момента вступления на престол.

Король Великобритании Карл III прибудет 26 марта во Францию с первым государственным визитом с момента вступления на престол.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

По его данным, первый государственный визит Карла III будет четырехдневным и завершится 29 марта. Агентство связало это приглашение с "намерением президента Франции Эмманюэля Макрона осуществить перезапуск франко-британских отношений после серии споров".

Первым гостем из Лондона станет, однако, британский премьер-министр Риши Сунак, который прибудет в Париж, согласно французским источникам, 10 марта.