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Карл III в конце марта совершит первый государственный визит во Францию

Карл III в конце марта совершит первый государственный визит во Францию Король Великобритании Карл III прибудет 26 марта во Францию с первым государственным визитом с момента вступления на престол.
Другие страны
3 марта 2023 г. 16:34
Карл III в конце марта совершит первый государственный визит во Францию

Король Великобритании Карл III прибудет 26 марта во Францию с первым государственным визитом с момента вступления на престол.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

По его данным, первый государственный визит Карла III будет четырехдневным и завершится 29 марта. Агентство связало это приглашение с "намерением президента Франции Эмманюэля Макрона осуществить перезапуск франко-британских отношений после серии споров".

Первым гостем из Лондона станет, однако, британский премьер-министр Риши Сунак, который прибудет в Париж, согласно французским источникам, 10 марта.

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Версия на английском языке King Charles to travel to France for first state visit as UK monarch

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