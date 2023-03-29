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Карл III станет первым британским монархом, который выступит в Бундестаге

Карл III станет первым британским монархом, который выступит в Бундестаге Карл III начинает в среду трехдневный визит в Германию, что станет его первой зарубежной поездкой с момента восшествия на престол в сентябре прошлого года.
Другие страны
29 марта 2023 г. 02:14
Карл III станет первым британским монархом, который выступит в Бундестаге

Карл III начинает в среду трехдневный визит в Германию, что станет его первой зарубежной поездкой с момента восшествия на престол в сентябре прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на Букингемский дворец, в поездке его будет сопровождать королева-консорт Камилла.

Карл III станет первым британским монархом с момента Второй мировой войны, которого в Берлине будут принимать в военными почестями. Он же станет первым британским сувереном, который выступит с речью в Бундестаге.

Отмечается, что визит призван воздать должное отношениям Великобритании с Германией, подчеркнув совместную историю, культуру и ценности обеих стран. Как заметили в резиденции Карла III, во время поездки представится возможность "поразмышлять о жертвах и проблемах совместного прошлого, результатом которого стало долгосрочное наследство сотрудничества и примирения".

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