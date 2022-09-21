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Карл III совершит первый зарубежный визит во Францию

Карл III совершит первый зарубежный визит во Францию Король Великобритании Карл III планирует в октябре посетить Францию.
Другие страны
21 сентября 2022 г. 09:04
Карл III совершит первый зарубежный визит во Францию

Король Великобритании Карл III планирует в октябре посетить Францию.

Как передает Report, об этом сообщает The Telegraph. Это будет первый зарубежный визит Карла III. Его план поездки, возможно, также будет включать Германию.

Газета уточняет, что Елизавета II не путешествовала последние 7 лет, и британскому королю "нужно наверстать упущенное". Издание отмечает, что Карл III и президент Франции Эмманюэль Макрон оба поддерживают проект озеленения Африканского континента. Кроме того, британский МИД "хочет использовать дипломатическую власть монархии для наведения мостов с основными европейскими соседями" после выхода страны из Евросоюза.

Ожидается, что первыми странами из Содружества наций, которые посетит Карл III, станут Австралия и Новая Зеландия. Поездка туда планируется весной 2023 года.

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Версия на английском языке Charles III to make his first foreign trip to France

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