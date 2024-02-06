Карл III продолжит еженедельно встречаться с премьером во время лечения от рака

Король Великобритании Карл III продолжит еженедельно принимать у себя премьер-министра страны Риши Сунака в период лечения от рака.

Король Великобритании Карл III продолжит еженедельно принимать у себя премьер-министра страны Риши Сунака в период лечения от рака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают телеканал Sky News и вещательная корпорация Би-би-си.

В Букингемском дворце ранее сообщали, что монарх продолжит заниматься государственными делами и работать с бумагами, хотя на время амбулаторного лечения врачи рекомендовали ему воздержаться от исполнения публичных обязанностей.

В официальные обязанности монарха ходит подписание принимаемых парламентом законов. Документы, требующие королевской подписи, а также отчеты членов кабмина Карл III каждое утро получает в так называемом красном портфеле.

Король также еженедельно принимает премьер-министра в Букингемском дворце для обсуждения важнейших событий в стране и мире. Несмотря на то, что британский монарх публично обязан оставаться нейтральным в отношении всех вопросов государственной политики, он имеет право давать премьер-министру советы и предупреждать его о своем несогласии с теми или иными решениями кабмина. Эти встречи проводятся в обстановке строгой конфиденциальности, а содержание бесед за закрытыми дверями никогда не протоколируется.