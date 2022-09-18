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Карл III принял премьер-министров нескольких государств

Карл III принял премьер-министров нескольких государств Король Великобритании Карл III в субботу провел аудиенцию с премьер-министрами 5 из 15 стран, в которых он является главой государства.
Другие страны
18 сентября 2022 г. 07:56
Карл III принял премьер-министров нескольких государств

Король Великобритании Карл III в субботу провел аудиенцию с премьер-министрами 5 из 15 стран, в которых он является главой государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Sky News.

Его Величество принял соболезнования в связи со смертью Елизаветы II от премьер-министра Канады Джастина Трюдо, главы правительства Новой Зеландии Джасинды Ардерн, австралийского премьера Энтони Альбанезе, главы правительства Ямайки Эндрю Хоулнесса и премьер-министра Багам Филипа Дэвиса.

Ранее они посетили Вестминстерский дворец, в главном холле которого выставлен гроб с телом Ее Величества, чтобы проститься с королевой, находившейся на троне больше 70 лет. Премьер-министры также оставили записи в книге соболезнований.

Отметим, что в общей сложности на похоронах королевы в понедельник будут присутствовать более 100 глав государств и правительств со всего мира.

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Версия на азербайджанском языке Çarlz III Karl bir neçə ölkənin baş nazirini qəbul edib

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