Карл III принял премьер-министров нескольких государств

Король Великобритании Карл III в субботу провел аудиенцию с премьер-министрами 5 из 15 стран, в которых он является главой государства.

Король Великобритании Карл III в субботу провел аудиенцию с премьер-министрами 5 из 15 стран, в которых он является главой государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Sky News.

Его Величество принял соболезнования в связи со смертью Елизаветы II от премьер-министра Канады Джастина Трюдо, главы правительства Новой Зеландии Джасинды Ардерн, австралийского премьера Энтони Альбанезе, главы правительства Ямайки Эндрю Хоулнесса и премьер-министра Багам Филипа Дэвиса.

Ранее они посетили Вестминстерский дворец, в главном холле которого выставлен гроб с телом Ее Величества, чтобы проститься с королевой, находившейся на троне больше 70 лет. Премьер-министры также оставили записи в книге соболезнований.

Отметим, что в общей сложности на похоронах королевы в понедельник будут присутствовать более 100 глав государств и правительств со всего мира.