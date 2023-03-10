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Карл III передал титул герцога Эдинбургского своему брату

Карл III передал титул герцога Эдинбургского своему брату Король Великобритании Карл III наградил своего брата принца Эдварда титулом герцога Эдинбургского, последним носителем которого был муж королевы Елизаветы II принц Филип.
Другие страны
10 марта 2023 г. 15:10
Карл III передал титул герцога Эдинбургского своему брату

Король Великобритании Карл III наградил своего брата принца Эдварда титулом герцога Эдинбургского, последним носителем которого был муж королевы Елизаветы II принц Филип.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Букингемского дворца.

"Его Величество король был рад предоставить титул герцога Эдинбургского принцу Эдварду, графу Уэссекскому и Форфарскому, по случаю 59-го дня рождения Его Королевского Высочества", - сказано в сообщении. В Букингемском дворце добавили, что принц Эдвард будет пожизненно обладать новым титулом.

Принц Эдвард получил титул графа Уэссекского в 1999 году по случаю бракосочетания с Софи Рис-Джонс. В 2019 году Елизавета II предоставила своему младшему сыну титул графа Форфарского на его 55-й день рождения.

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Версия на английском языке King Charles gives Duke of Edinburgh title to brother Edward

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