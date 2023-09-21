Карл III ознакомился с ходом реставрации собора Нотр-Дам

Король Великобритании Карл III и президент Франции Эмманюэль Макрон посетили собор Парижской Богоматери, где ведутся восстановительные работы после пожара 2019 года.

Король Великобритании Карл III и президент Франции Эмманюэль Макрон посетили собор Парижской Богоматери, где ведутся восстановительные работы после пожара 2019 года.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Монарх пообщался с пожарными, принимавшими участие в тушении собора. Отвечая на вопрос короля о причинах возгорания, один из сотрудников противопожарной службы отметил, что "расследование еще не завершено, и такие сведения пока не могут быть предоставлены".

Король также посетил знаменитый цветочный рынок у Собора, названный в память о его матери Елизавете II.