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Карл III ознакомился с ходом реставрации собора Нотр-Дам

Карл III ознакомился с ходом реставрации собора Нотр-Дам Король Великобритании Карл III и президент Франции Эмманюэль Макрон посетили собор Парижской Богоматери, где ведутся восстановительные работы после пожара 2019 года.
Другие страны
21 сентября 2023 г. 19:12
Карл III ознакомился с ходом реставрации собора Нотр-Дам

Король Великобритании Карл III и президент Франции Эмманюэль Макрон посетили собор Парижской Богоматери, где ведутся восстановительные работы после пожара 2019 года.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Монарх пообщался с пожарными, принимавшими участие в тушении собора. Отвечая на вопрос короля о причинах возгорания, один из сотрудников противопожарной службы отметил, что "расследование еще не завершено, и такие сведения пока не могут быть предоставлены".

Король также посетил знаменитый цветочный рынок у Собора, названный в память о его матери Елизавете II.

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