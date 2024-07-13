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Карл III ожидает от правительства Британии мер по снижению молодежной преступности

Карл III ожидает от правительства Британии мер по снижению молодежной преступности Король Великобритании Карл III заявил новому премьер-министру страны Киру Стармеру, что ожидает от его правительства мер, которые помогут снизить уровень молодежной преступности.
Другие страны
13 июля 2024 г. 03:21
Карл III ожидает от правительства Британии мер по снижению молодежной преступности

Король Великобритании Карл III заявил новому премьер-министру страны Киру Стармеру, что ожидает от его правительства мер, которые помогут снизить уровень молодежной преступности.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Sky News, об этом монарх заявил премьеру и главе МВД страны Иветт Купер в ходе организованного им круглого стола по проблеме молодежных преступлений и применения холодного оружия на улицах британских городов.

По словам короля, проблема преступлений с применением холодного оружия, часто совершаемых молодыми людьми, остро нуждается в решении.

"Я буду следить за вами и ждать отчетов об успехах", - заявил Карл III.

Помимо монарха и членов правительства, в дискуссии участвовали жертвы уличных преступлений, бывшие члены молодежных группировок и чернокожий британский актер Идрис Эльба. 30 лет назад грант, полученный от фонда, учрежденного принцем Уэльским для помощи трудным подросткам, помог Эльбе начать успешную актерскую карьеру.

"Мне кажется, что сейчас главной целью должно быть объединение всех усилий и привлечение всех, кто способен помочь, чтобы найти правильные решения", - отметил монарх в своей речи.

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