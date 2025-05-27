Карл III открыл первую сессию парламента Канады нового созыва

Король Великобритании Карл III в Оттаве выступил с речью в парламенте Канады нового созыва, открыв его первое заседание.

Король Великобритании Карл III в Оттаве выступил с речью в парламенте Канады нового созыва, открыв его первое заседание.

Как передает Report, об этом сообщил СВС.

"Устранив барьеры, что сдерживают развитие канадской экономики, мы откроем новую эру роста, которая позволит нам не только выстоять в эпоху торговых войн, но и стать сильнее, чем когда-либо", - заверил монарх.

Король перечислил приоритеты нового парламента: решение проблемы нехватки жилья, укрепление границ, борьба с ввозом в страну запрещенных веществ. В заключительной части речи король процитировал строки из канадского гимна, где Канаду называют "Истинным Севером, сильным и свободным".

Карл III отметил, что для него текущая поездка - 20-й за полвека визит в Канаду и первый - в качестве суверена.

Отмечается, что первую сессию парламента традиционно открывает генерал-губернатор Канады. Карл III станет вторым монархом, открывшим заседание канадского парламента. Ранее в Оттаве такую речь дважды произносила королева Елизавета II - в 1957 и в 1977 году.

Напомним, что в Канаде 28 апреля прошли выборы, на которых избирали состав нижней палаты парламента. Правящая Либеральная партия Канады во главе с Марком Карни победила на выборах, получая 43,5% голосов. У консерваторов - 41%.