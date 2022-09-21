Карл III намерен провести скромную коронацию в условиях кризиса в Британии

Король Великобритании Карл III намерен провести более скромную церемонию коронации, чем его мать Елизавета II, из-за роста стоимости жизни в стране.

Король Великобритании Карл III намерен провести более скромную церемонию коронации, чем его мать Елизавета II, из-за роста стоимости жизни в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Daily Mirror.

"Король хорошо осведомлен о тех сложностях, которые испытывают простые британцы, поэтому мы посмотрим, как его желания будут исполнены. Хотя церемония его коронации должна быть проведена надлежащим образом, учитывая давние традиции прошлого, она также должна представлять монархию в современном мире", - сказал неназванный источник в королевском доме.

По информации таблоида, церемония коронации Елизаветы II в 1953 году обошлась в 1,57 млн фунтов стерлингов, что соответствует 46 млн фунтам (52 млн долларов) в сегодняшних ценах.

Газета The Daily Telegraph в свою очередь сообщила, что церемония коронации, дата которой еще не определена, будет более короткой, меньшей по масштабам, менее затратной, пройдет раньше и будет более представительной с точки зрения различных сообществ и религий.