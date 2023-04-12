О нас

Карл III ищет помощника личного секретаря с зарплатой 80 тыс. фунтов в год

Карл III ищет помощника личного секретаря с зарплатой 80 тыс. фунтов в год В офис личного секретаря Карла III в Букингемском дворце разыскивают нового помощника. Его зарплата может составить до 80 тыс. фунтов в год.
Другие страны
12 апреля 2023 г. 12:33
Карл III ищет помощника личного секретаря с зарплатой 80 тыс. фунтов в год

В офис личного секретаря Карла III в Букингемском дворце разыскивают нового помощника. Его зарплата может составить до 80 тыс. фунтов в год.

Как передает Report, об этом пишет Daily Mail.

"Офис личного секретаря выступает в качестве основного источника консультаций для Его Величества Короля в его роли главы государства и главы нации", - поясняется в объявлении на сайте дворца.

Отмечается, что консультации будут касаться конституционных, правительственных и политических вопросов.

"Он [помощник личного секретаря] также отвечает за руководство по вопросам, касающимся роли короля в отношении Церкви Англии и Церкви Шотландии", - сказано в объявлении о вакансии.

Личным секретарем короля Карла III стал сэр Клайв Алдертон, который является доверенным советником короля и королевы-консорта с 2006 года. Он занимает эту должность вместе с сэром Эдвардом Янгом, который также был личным секретарем королевы.

Вместе с сэром Клайвом и сэром Эдвардом работает доктор Джон Сорабджи, который является заместителем личного секретаря короля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке King Charles looking for £80,000-a-year assistant private secretary

Экслюзивные новости

Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
8 апреля 2023 г. 14:41
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : нет условий или двойные стандарты?
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : "нет условий" или двойные стандарты?
6 апреля 2023 г. 15:59
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
6 апреля 2023 г. 15:12
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
6 апреля 2023 г. 11:10
Эксперт: Проект зеленого коридора имеет не только экономическую значимость
Эксперт: Проект "зеленого коридора" имеет не только экономическую значимость
5 апреля 2023 г. 17:40
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
5 апреля 2023 г. 15:18
Аяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
ФотоАяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
4 апреля 2023 г. 17:35
Азеристиликтеджхизат обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
"Азеристиликтеджхизат" обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
3 апреля 2023 г. 16:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi