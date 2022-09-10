Карл III будет официально провозглашен королем Великобритании

Карл III будет официально провозглашен в субботу королем Великобритании.

Карл III будет официально провозглашен в субботу королем Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заседание Совета престолонаследия, который и объявит сына Елизаветы II новым правителем, начнется в Лондоне в 10:00 по местному времени (13:00, бакинское время).

"Его Величество будет провозглашен королем на заседании Совета престолонаследия в 10:00 завтрашнего дня, 10 сентября, в Сент-Джеймсском дворце", - сказано в документе. В парадных покоях дворца сначала без участия Его Величества соберется Тайный совет - совещательный орган при монархе. Его члены объявят о восшествии Карла III на трон, хотя фактически он стал королем в тот момент, когда накануне умерла его мать. Затем преемник Елизаветы II присоединится к своему совету, возглавив его заседание.

По трехвековой традиции Его Величество принесет единственную клятву - защищать Церковь Шотландии (таково было условие заключенной в 1707 году англо-шотландской унии). Клятва, касающаяся Церкви Англии, верховным главой которой является британский монарх, прозвучит позже в здании парламента.

В 11:00 (14:00, британское время) с балкона Сент-Джеймсского дворца под торжественные фанфары будет зачитана публичная прокламация об объявлении наследника престола королем. В знак признания монарха приспущенные после смерти королевы флаги будут подняты. В это же время в Гайд-парке Отряд Его Величества королевской конной артиллерии даст салют из 41 залпа. Ровно через час прокламация будет оглашена в лондонском Сити, а местом проведения артиллерийского салюта из 62 залпов станет Тауэр, также печально связанный с Генрихом VIII (здесь были казнены две из его шести жен).

Спустя 24 часа прокламация также будут оглашена в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. После того как это будет сделано, флаги на правительственных зданиях по всей стране вновь переместятся с верхней части флагштоков на их середину.