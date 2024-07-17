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Карл III: Британия постарается сыграть ведущую роль на пути Украины в НАТО

Карл III: Британия постарается сыграть ведущую роль на пути Украины в НАТО Великобритания при лейбористском правительстве останется приверженной ценностям НАТО и будет стремиться оказать содействие на пути к членству Украины в Североатлантическом альянсе.
Другие страны
17 июля 2024 г. 15:28
Карл III: Британия постарается сыграть ведущую роль на пути Украины в НАТО

Великобритания при лейбористском правительстве останется приверженной ценностям НАТО и будет стремиться оказать содействие на пути к членству Украины в Североатлантическом альянсе.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил король Великобритании Карл III в тронной речи на церемонии открытия сессии парламента нового созыва.

"Король изложил подход лейбористского правительства к международным вопросам, заявив, что его приверженность НАТО останется непоколебимой, и что оно постарается сыграть ведущую роль в предоставлении Украине ясного пути к членству в альянсе", - сообщил телеканал.

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