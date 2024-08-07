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Карин Жан-Пьер: Мы продолжим через посредников убеждать Иран отказаться от эскалации

Карин Жан-Пьер: Мы продолжим через посредников убеждать Иран отказаться от эскалации США продолжат попытки через посредников на Ближнем Востоке убедить Иран отказаться от дальнейшей эскалации.
Другие страны
7 августа 2024 г. 01:59
Карин Жан-Пьер: Мы продолжим через посредников убеждать Иран отказаться от эскалации

США продолжат попытки через посредников на Ближнем Востоке убедить Иран отказаться от дальнейшей эскалации.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

Она фактически ушла от ответа на вопрос о наличии прямых контактов Вашингтона и Тегерана по недопущению эскалации на Ближнем Востоке. "Мы посылаем сигнал Ирану тогда, когда это отвечает нашим интересам. Я точно не буду комментировать отсюда послания или каналы связи", - заявила Жан-Пьер, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы ясно дали понять, что будем защищать Израиль, но не хотим эскалации или разрастания конфликта. Мы четко придерживаемся этой позиции с самого начала", - продолжила пресс-секретарь Белого дома. "Мы посылаем этот сигнал партнерам в регионе и просим их призвать Иран к отказу от эскалации напряженности. Эти контакты с целью деэскалации продолжатся", - подчеркнула она.

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