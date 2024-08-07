Карин Жан-Пьер: Мы продолжим через посредников убеждать Иран отказаться от эскалации

США продолжат попытки через посредников на Ближнем Востоке убедить Иран отказаться от дальнейшей эскалации.
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Она фактически ушла от ответа на вопрос о наличии прямых контактов Вашингтона и Тегерана по недопущению эскалации на Ближнем Востоке. "Мы посылаем сигнал Ирану тогда, когда это отвечает нашим интересам. Я точно не буду комментировать отсюда послания или каналы связи", - заявила Жан-Пьер, отвечая на соответствующий вопрос.
"Мы ясно дали понять, что будем защищать Израиль, но не хотим эскалации или разрастания конфликта. Мы четко придерживаемся этой позиции с самого начала", - продолжила пресс-секретарь Белого дома. "Мы посылаем этот сигнал партнерам в регионе и просим их призвать Иран к отказу от эскалации напряженности. Эти контакты с целью деэскалации продолжатся", - подчеркнула она.