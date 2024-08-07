Карин Жан-Пьер: Мы продолжим через посредников убеждать Иран отказаться от эскалации

США продолжат попытки через посредников на Ближнем Востоке убедить Иран отказаться от дальнейшей эскалации.

США продолжат попытки через посредников на Ближнем Востоке убедить Иран отказаться от дальнейшей эскалации.

Как передает Report , об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

Она фактически ушла от ответа на вопрос о наличии прямых контактов Вашингтона и Тегерана по недопущению эскалации на Ближнем Востоке. "Мы посылаем сигнал Ирану тогда, когда это отвечает нашим интересам. Я точно не буду комментировать отсюда послания или каналы связи", - заявила Жан-Пьер, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы ясно дали понять, что будем защищать Израиль, но не хотим эскалации или разрастания конфликта. Мы четко придерживаемся этой позиции с самого начала", - продолжила пресс-секретарь Белого дома. "Мы посылаем этот сигнал партнерам в регионе и просим их призвать Иран к отказу от эскалации напряженности. Эти контакты с целью деэскалации продолжатся", - подчеркнула она.