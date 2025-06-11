Кардинал Дзуппи продолжит гуманитарную миссию Ватикана по Украине

Глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи продолжит свою гуманитарную миссию, которая призвана способствовать украинскому урегулированию.

Глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи продолжит свою гуманитарную миссию, которая призвана способствовать украинскому урегулированию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил он сам.

"Да, моя миссия будет продолжена. Она носит чисто гуманитарный характер", - сказал кардинал, уточнив, что в ближайшее время в координации с посольством РФ в Ватикане будут обсуждаться дальнейшие шаги.

В рамках этой работы при содействии Святого престола идет процесс согласования обмена пленными и возвращение детей. Дзуппи отметил, что крайне важно, чтобы по этим вопросам сторонам удалось вести прямой диалог.

Напомним, что Дзуппи был назначен специальным посланником по Украине предыдущим Папой Римским Франциском. Новый понтифик - Лев XIV, по словам Дзуппи, поддержал продолжение этой работы по гуманитарным аспектам. В рамках своей миссии он побывал сначала в Киеве, Москве, Вашингтоне (еще при администрации Джо Байдена) и Пекине.