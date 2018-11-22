Караван сальвадорских мигрантов добрался до Мексики

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Еще один караван мигрантов из Сальвадора в среду добрался до территории Мексики и перешел через пограничную реку Сучиате.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Excelsior.

В состав каравана входят порядка 250 человек, которые намерены пройти через Мексику и попасть в США. Сейчас они двигаются в сторону города Тапачула, где их встречают сотрудники Национального института миграции Мексики и федеральной полиции.

К США сейчас по территории Мексики идут и несколько караванов мигрантов из Гондураса. Власти США заявили, что не примут нелегальных мигрантов, и усилили безопасность на границе, а глава аппарата Белого дома Джон Келли подписал меморандум, разрешающий размещенным на границе США с Мексикой американским военнослужащим открывать огонь на поражение при необходимости.