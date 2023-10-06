Каракас и Вашингтон подписали соглашение о репатриации венесуэльцев

Власти Венесуэлы и Соединенных Штатов заключили соглашение о репатриации граждан южноамериканской республики.

Власти Венесуэлы и Соединенных Штатов заключили соглашение о репатриации граждан южноамериканской республики.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте МИД Венесуэлы.

Соглашение, подписанное в результате переговоров властей двух стран, позволяет осуществлять "упорядоченную, безопасную и законную репатриацию" граждан Венесуэлы из США, говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство Венесуэлы отмечает, что миграция граждан страны в последние годы является "прямым следствием" односторонних санкций и блокады экономики.