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Каракас и Вашингтон подписали соглашение о репатриации венесуэльцев

Каракас и Вашингтон подписали соглашение о репатриации венесуэльцев Власти Венесуэлы и Соединенных Штатов заключили соглашение о репатриации граждан южноамериканской республики.
Другие страны
6 октября 2023 г. 04:20
Каракас и Вашингтон подписали соглашение о репатриации венесуэльцев

Власти Венесуэлы и Соединенных Штатов заключили соглашение о репатриации граждан южноамериканской республики.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте МИД Венесуэлы.

Соглашение, подписанное в результате переговоров властей двух стран, позволяет осуществлять "упорядоченную, безопасную и законную репатриацию" граждан Венесуэлы из США, говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство Венесуэлы отмечает, что миграция граждан страны в последние годы является "прямым следствием" односторонних санкций и блокады экономики.

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Версия на азербайджанском языке Karakas və Vaşinqton venesuelalıların ölkələrinə qaytarılması ilə bağlı razılaşma imzalayıb

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