Капитан затонувшего в Миссури судна сказал пассажирам не надевать спасательных жилетов

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Капитан прогулочного судна, затонувшего на озере Тейбл-Рок в штате Миссури в четверг, сказал пассажирам, что нет необходимости надевать спасательные жилеты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказала одна из спасшихся пассажирок, Тиа Коулмэн, потерявшая в трагедии девятерых родственников.

По ее словам, капитан сказал им, что "не нужно утруждаться и надевать спасательные жилеты - они вам не понадобятся", поэтому никто из членов ее семьи не сделал этого. Коулмэн выразила уверенность в том, что погибших было бы гораздо меньше, если бы пассажиры не последовали его совету, так как в критический момент люди просто не успели надеть жилеты.

"У меня очень тяжело на сердце. Из 11 человек только двое из нас выжили - я и мой племянник. Я потеряла всех своих детей", - подчеркнула Т.Коулмэн.

Отметим, что прогулочная лодка-амфибия затонула на озере Тейбл-Рок 19 июля вечером из-за поднявшейся бури. В результате трагедии погибли 17 из более чем 30 человек, находившихся на борту.

Сообщается, что на потерпевшем крушение судне ранее были выявлены неполадки с двигателем.