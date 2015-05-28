​Капитан судна в Парагвае застрелился, когда полиция нашла на борту 13 тонн марихуаны

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Капитан судна в Парагвае застрелился, когда сотрудники антинаркотического ведомства страны нашли на борту 13 тонн марихуаны в 493 пакетах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, отмечается, что стоимость партии может составлять до $10 млн.

53-летний капитан судна застрелился из пистолета после находки полицейских, остальные члены команды допрашиваются.

Ранее сообщалось о полицейских Гватемалы, захвативших партию кокаина весом в 545 кг.