 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Капитан судна в Парагвае застрелился, когда полиция нашла на борту 13 тонн марихуаны

    Остальные члены команды допрашиваются

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Капитан судна в Парагвае застрелился, когда сотрудники антинаркотического ведомства страны нашли на борту 13 тонн марихуаны в 493 пакетах.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, отмечается, что стоимость партии может составлять до $10 млн.

    53-летний капитан судна застрелился из пистолета после находки полицейских, остальные члены команды допрашиваются.

    Ранее сообщалось о полицейских Гватемалы, захвативших партию кокаина весом в 545 кг.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi