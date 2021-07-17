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Каннский кинофестиваль: Калеб Лэндри Джонс признан лучшим актером

Каннский кинофестиваль: Калеб Лэндри Джонс признан лучшим актером Американский киноактер и музыкант Калеб Лэндри Джонс признан лучшим актером на 74-м Каннском кинофестивале.
Другие страны
17 июля 2021 г. 22:42
Каннский кинофестиваль: Калеб Лэндри Джонс признан лучшим актером
Калеб Лэндри Джонс

Американский киноактер и музыкант Калеб Лэндри Джонс признан лучшим актером на 74-м Каннском кинофестивале.

Как передает Report, такое решение огласило жюри смотра во главе с американским режиссером Спайком Ли на торжественной церемонии объявления победителей во Дворце фестивалей на набережной Круазет.

Он получил премию за роль в конкурсной картине режиссера Джастина Курзеля "Нитрам" (Австралия).

Норвежская киноактриса Ренате Рейнсве признана лучшей актрисой. Приз за лучший сценарий на Каннском фестивале получил Рюсукэ Хамагути за фильм "Сядь за руль моей машины".

Израильский режиссер Надав Лапид завоевал приз жюри Каннского кинофестиваля за фильм "Колено Ахеда" (Le genou d’Ahed, 2021). Лапид прибыл в Канн на волне успеха. Его предыдущая картина "Синонимы" (Synonymes) получила в 2019 году главную награду Берлинского кинофестиваля. Своей новой драмой режиссер доказал умение создавать напряжение в повествовании и доводить его до взрыва.

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