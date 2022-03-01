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Каннский кинофестиваль не будет принимать делегации из России

Каннский кинофестиваль не будет принимать делегации из России Международный Каннский кинофестиваль, который пройдет с 17 по 28 мая на Лазурном берегу Франции, решил не принимать официальных представителей из России в связи с ситуацией в Украине.
Другие страны
1 марта 2022 г. 21:00
Каннский кинофестиваль не будет принимать делегации из России

Международный Каннский кинофестиваль, который пройдет с 17 по 28 мая на Лазурном берегу Франции, решил не принимать официальных представителей из России в связи с ситуацией в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили во вторник в пресс-службе смотра.

"Оргкомитет фестиваля решил, что не будет принимать официальные делегации или представителей, связанных с российским правительством, до тех пор, пока нападение не прекратится на условиях, которые удовлетворят интересы украинского народа", - заявили в пресс-службе.

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