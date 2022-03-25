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Каневский: Украина находится сейчас на грани гуманитарной катастрофы

Каневский: Украина находится сейчас на грани гуманитарной катастрофы Украина находится сейчас на грани гуманитарной катастрофы. Уничтожая Украину, В.Путин пытается не только перекроить всю систему миропорядка, сложившуюся после Второй мировой войны, но и создать предпосылки к новому Голодомору в 21 веке, а также нанести со
Другие страны
25 марта 2022 г. 20:31
Каневский: Украина находится сейчас на грани гуманитарной катастрофы

Украина находится сейчас на грани гуманитарной катастрофы. Уничтожая Украину, В.Путин пытается не только перекроить всю систему миропорядка, сложившуюся после Второй мировой войны, но и создать предпосылки к новому Голодомору в 21 веке, а также нанести сокрушительный удар по продовольственной безопасности других стран.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

По его словам, Украина является одним из ведущих мировых экспортеров сельскохозяйственной продукции. «Сегодня существуют реальные опасения, что военные действия на территории нашего государства могут подвергнуть сомнению проведение полноценной посевной кампании в 2022 году. Результатом этого станет то, что украинские аграрии не смогут полноценно реализовать полевые работы в зонах боевых действий. Как следствие, будет значительно ограничен украинский экспорт отдельных продовольственных групп (пшеница, овес, гречка, сахар, рожь).

Прогнозируется, что от 20% до 30% посевных полей для выращивания озимых зерновых, кукурузы и подсолнечника в Украине не будут засеяны или останутся несобранными в течение сезона 2022-2023 годов. Таким образом, из-за российской военной агрессии мировые цены на пищевые продукты и корма могут возрасти более чем на 20%», - сказал посол.

Посол выразил благодарность каждому, кто не безразличен и протянул руку помощи: военной и гуманитарной. «Мы ощущаем вашу поддержку. Она приближает нас к победе – к нашей общей победе!», - резюмировал В.Каневский.

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