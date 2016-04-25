Кандидаты в президенты США Круз и Кейсик решили объединиться против Трампа

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Претенденты на республиканскую номинацию в президенты США Тед Круз и Джон Кейсик заявили, что договорились сотрудничать против фаворита — Дональда Трампа. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, штабы обоих кандидатов распространили заявления, в которых говорится, что на оставшихся праймериз они уступят друг другу штаты, в которых имеют наибольшие шансы на победу. Так, Круз сосредоточится на Индиане, а Кейсик — на Орегоне и Нью-Мексико.

Данная стратегия направлена на то, чтобы не дать Трампу получить 1237 голосов делегатов партийного съезда, что означало бы автоматическое выдвижение миллиардера в президенты США от республиканцев. Выборы президента США пройдут 8 ноября 2016 года.