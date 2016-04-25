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    Кандидаты в президенты США Круз и Кейсик решили объединиться против Трампа

    Данная стратегия направлена на то, чтобы не дать Трампу получить 1237 голосов делегатов партийного съезда

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Претенденты на республиканскую номинацию в президенты США Тед Круз и Джон Кейсик заявили, что договорились сотрудничать против фаворита — Дональда Трампа. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, штабы обоих кандидатов распространили заявления, в которых говорится, что на оставшихся праймериз они уступят друг другу штаты, в которых имеют наибольшие шансы на победу. Так, Круз сосредоточится на Индиане, а Кейсик — на Орегоне и Нью-Мексико.

    Данная стратегия направлена на то, чтобы не дать Трампу получить 1237 голосов делегатов партийного съезда, что означало бы автоматическое выдвижение миллиардера в президенты США от республиканцев.

    Выборы президента США пройдут 8 ноября 2016 года. 

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