Кандидатура премьера Нидерландов на пост генсека НАТО может быть одобрена в апреле

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте может быть назначен на пост нового генсека НАТО уже в апреле.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте может быть назначен на пост нового генсека НАТО уже в апреле.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил в нидерландский политик Яп де Хоп Схеффер, занимавший пост генсека альянса в 2004-2009 годах.

"Я думаю, что у Марка Рютте очень хорошие шансы быть назначенным на этот пост", - сказал он, отметив, что ряд крупных стран поддерживают кандидатуру нидерландского премьера. Поэтому по его мнению, в скором времени можно ожидать решения по данному вопросу.

Де Хоп Схеффер полагает, что объявить Рютте новым генсеком НАТО могут 4 апреля - в день 75-летия альянса. "Затем министры иностранных дел стран НАТО встретятся в Брюсселе. Это может стать возможностью", - добавил он.

Нынешний глава альянса Йенс Столтенберг должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года.