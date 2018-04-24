Кандидатура Помпео прошла первый этап согласований в сенате

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Кандидатуру Майка Помпео, предложенную президентом США на пост госсекретаря, одобрил сенатский комитет по иностранным делам.

Как передает Report, теперь голосование по претенденту на государственный пост вынесено на общее заседание сената.

В профильном комитете сената большинство принадлежит однопартийцам президента — республиканцам. Назначенца Трампа поддержало при голосовании большинство комитета.

В общем составе сената преимущество республиканцев минимально — 51 мандат против 49 у демократов.