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    Кандидатура Помпео прошла первый этап согласований в сенате

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Кандидатуру Майка Помпео, предложенную президентом США на пост госсекретаря, одобрил сенатский комитет по иностранным делам.

    Как передает Report, теперь голосование по претенденту на государственный пост вынесено на общее заседание сената.

    В профильном комитете сената большинство принадлежит однопартийцам президента — республиканцам. Назначенца Трампа поддержало при голосовании большинство комитета.

    В общем составе сената преимущество республиканцев минимально — 51 мандат против 49 у демократов.

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